DAX24.211 -0,7%Est505.781 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,88 +2,0%Nas23.129 -1,2%Bitcoin87.906 +0,4%Euro1,1630 +0,3%Öl63,31 +1,0%Gold4.208 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow stabil erwartet -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite US-Shutdown beendet: DAX schwächelt am Donnerstag - Rekord bleibt aber in Sichtweite
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie DZ BANK bescheinigt Kaufen für Merck-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Dobrindt: Gut integrierte Syrer können hier Zukunft haben

13.11.25 14:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Gut integrierte Syrer sollen nach Auskunft von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt eine Aussicht auf eine Zukunft in Deutschland haben. "Wer sich integriert und arbeitet, hat eine Bleibeperspektive. Wer sich nicht integriert, wer nicht arbeitet, hat die Perspektive, nach Syrien zurückzukehren", sagte der CSU-Politiker dem "Spiegel".

Wer­bung

Zugleich bekräftigte Dobrindt seinen Willen zu Abschiebungen in das Land. Gespräche dazu liefen. "Sobald die Vereinbarung steht, schieben wir Straftäter und Gefährder ab."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dringt auf eine schnelle Wiederaufnahme der Abschiebungen nach Syrien. Kürzlich hatten Äußerungen von Außenminister Johann Wadephul für Irritationen in der Union gesorgt. Der CDU-Politiker hatte bei einem Besuch einer weitgehend zerstörten Vorstadt von Damaskus angezweifelt, dass angesichts der Zerstörung dort kurzfristig eine große Zahl Flüchtlinge freiwillig zurückkehren werde. Ergänzend hatte er gesagt: "Die ganz wenigen Ausnahmefälle von wirklich schweren Straftätern, die sind natürlich auch zu lösen durch eine Rückführung hier nach Syrien."/hrz/DP/jha