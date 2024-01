Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich leichter

Kursverlauf

Der Dow Jones gibt sich heute schwächer.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 19:59 Uhr via NYSE 0,46 Prozent tiefer bei 37.541,51 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 11,093 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,395 Prozent leichter bei 37.566,22 Punkten, nach 37.715,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37.629,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37.406,90 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,066 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Stand von 36.245,50 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, bei 33.002,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.01.2023, lag der Dow Jones noch bei 33.136,37 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 2,16 Prozent auf 115,69 USD), Chevron (+ 2,02 Prozent auf 152,50 USD), Verizon (+ 1,54) Prozent auf 39,48 USD), Amgen (+ 1,19 Prozent auf 300,92 USD) und Travelers (+ 1,00 Prozent auf 193,34 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-2,54 Prozent auf 245,37 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,44 Prozent auf 26,00 USD), Caterpillar (-2,03 Prozent auf 286,77 USD), Home Depot (-1,65 Prozent auf 339,38 USD) und Nike (-1,52 Prozent auf 104,93 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 5.937.642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net