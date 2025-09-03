dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Das Ringen um die 24.000-Punkte-Marke dürfte am Dienstag für den DAX weitergehen. Schon in der Vorwoche war er um die psychologisch wichtige Marke gependelt und dies setzt sich fort. Der Broker IG taxierte den Dax nun zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 24.014 Punkte und damit 0,1 Prozent unter seinem Vortagesschluss. "Große Impulse sind weder nach oben noch nach unten zu erwarten", schrieb am Morgen der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax bleibe in seiner sehr engen Seitwärtsspanne. Frische Impulse könnten am Nachmittag wieder von den New Yorker Börsen kommen, an denen am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Unter anderem schauen Marktteilnehmer gespannt auf die Reaktion, nachdem ein Berufungsgericht Präsident Donald Trump die Befugnis abgesprochen hat, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Aktienstrategin Lori Calvasina von RBC Research erwartet kurzfristig aber keine großen Kurseffekte, da Aktienanleger bei politischen Entwicklungen aktuell eher abwarteten. Mittelfristig aber bleibe die Unsicherheit in puncto Zölle hoch.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN EINES FEIERTAGS - In den Vereinigten Staaten waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - VERLUSTE - An den wichtigsten Börsen Asiens ist es am Dienstag nach unten gegangen. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,7 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um rund eineinhalb Prozent. In Tokio sank der Nikkei 225 im späten Handel um 0,1 Prozent.

DAX 24037,33 0,57%

XDAX 24034,18 0,30%

EuroSTOXX 50 5367,08 0,29%

Stoxx50 4563,87 0,20%

DJIA 45544,88 -0,20%

S&P 500 6460,26 -0,64%

NASDAQ 100 23415,42 -1,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,21 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1691 -0,17%

USD/Yen 147,81 0,43%

Euro/Yen 172,80 0,26%

BITCOIN:

Bitcoin 110.113 0,80%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,43 +0,28 USD

WTI 64,92 +0,31 USD

