Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an
Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor Bruch der Lieferketten Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor Bruch der Lieferketten
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax konsolidiert weiter

31.10.25 07:30 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Wie bereits am Vortag dürfte sich im DAX auch am Halloween-Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start nicht einmal 0,1 Prozent tiefer auf 24.100 Punkte. Auf Wochensicht liegt er bislang ein halbes Prozent im Minus. Der Dax konsolidiert aktuell, nachdem er zur Monatsmitte vom Rekordhoch bei 24.771 Punkten zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgetaucht war. Nach dem prall gefüllten Terminkalender mit unzähligen Quartalsberichten und der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Vortag ist die Agenda vor dem Wochenende nun ziemlich übersichtlich.

USA: - VERLUSTE - Die rekordhohen US-Aktienindizes haben am Donnerstag nach einem uneinheitlichen Verlauf allesamt mit Verlusten geschlossen. In der letzten Handelsstunde gab auch der Dow Jones Industrial seine moderaten Gewinne ab. Die stark mit schwergewichtigen Tech-Werte bestückten restlichen Indizes hatten bereits zum Auftakt geschwächelt und dabei vor allem unter den KI-Investitionsplänen von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) gelitten. Insgesamt hatten die Anleger jede Menge Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der Teileinigung im Zoll- und Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China über die Auswirkungen der jüngsten US-Leitzinsentscheidung bis hin zu Geschäftszahlen aus der "Mag-7"-Reihe. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow verlor letztlich 0,23 Prozent auf 47.522,12 Punkte, nachdem er tags zuvor erstmals in seiner Geschichte über 48.000 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,99 Prozent auf 6.822,34 Punkte nach. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,47 Prozent auf 25.734,81 Punkte abwärts.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die großen Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzten seinen guten Lauf mit einem weiteren Rekordhoch fort und notierte kurz vor dem Handelsende 1,8 Prozent im Plus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen fiel hingegen um 1,2 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 0,9 Prozent nach.

DAX 24.118,89 -0,02%

XDAX 24.122,92 0,01%

EuroSTOXX 50 5.699,18 -0,12%

Stoxx50 4.784,43 -0,06%

DJIA 47.522,12 -0,23%

S&P 500 6.822,34 -0,99%

NASDAQ 100 25.734,81 -1,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,39 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1568 0,03%

USD/Yen 153,95 -0,12%

Euro/Yen 178,11 -0,09%

BITCOIN:

Bitcoin 109.982 1,55%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,54 -0,46 USD

WTI 60,10 -0,47 USD

/mis

