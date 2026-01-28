dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Richtungssuche geht weiter

DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -0,5%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,1993 -0,4%Öl68,01 +0,5%Gold5.266 +1,6%
28.01.26 07:34 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der DAX dürfte auch am Mittwoch zunächst keine klare Richtung einschlagen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 24.914 Punkte. Tags zuvor war der Index zeitweise auf 25.020 Punkte gestiegen, drehte dann aber wieder ab. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint einstweilen in weiter Ferne. Etwa zum europäischen Handelsende hatte es in den Vereinigten Staaten noch so ausgesehen, als ob der marktbreite S&P 500 seine Rekordjagd wieder aufnehmen kann. Nach dem knappen Höchststand von gut 6.988 Punkten fehlten jedoch die Anschlusskäufe.

USA: - DOW IM MINUS; S&P 500 UND NASDAQ IM PLUS - Hohe Verluste der Aktien von Krankenversicherern und steigende Tech-Schwergewichte haben am Dienstag das Bild an den US-Börsen geprägt. Im Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) brachen die Papiere des Versicherers UnitedHealth um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten die Verluste den Dow um 0,83 Prozent nach unten auf 49.003,41 Zähler. Der S&P 500 erreichte dagegen ein weiteres Rekordhoch. Der marktbreite Index schloss mit 0,41 Prozent im Plus bei 6978,60 Punkten. Hier ist nun die runde Marke von 7.000 Zählern in unmittelbarer Reichweite. Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es mit den Kursen überwiegend nach oben. Anleger könnten sich damit kurz vor den Quartalsbilanzen von Branchengrößen wie Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und Tesla für erfreuliche Geschäftszahlen positioniert haben. Der NASDAQ 100 legte um 0,88 Prozent auf 25.939,74 Punkte zu, angetrieben vor allem von Aktien aus der Chip-Industrie.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT IM MINUS; HANG SENG DEUTLICH IM PLUS - In Asien haben die Kurs in Hongkong und an den chinesischen Festlandsbörsen zugelegt. Etwas nach unten ging es dagegen in Japan. Dort gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,1 Prozent nach. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index (Hang Seng) dagegen mehr als zwei Prozent an. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen legte im späten Handel rund ein halbes Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

BITCOIN:

ROHÖL:

