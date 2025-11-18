dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zinssorgen belasten Dax weiterhin

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER UNTER DRUCK - Die zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den DAX am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,4 Prozent tiefer auf 23.255 Punkte. Damit würde der Dax im Kurschart etwas Porzellan zerschlagen. Denn er würde unter seine einfache 200-Tage-Durchschnittslinie zurückfallen, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. Zudem würde der Dax unter das Zwischentief vom September rutschen. In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wieder angelaufen würde. Inzwischen sichern die Anleger aber immer mehr ihre Gewinne. Der Dax liegt 2025 immerhin weiter 18 Prozent im Plus. Denn es herrscht die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird - eine Aussicht, die gerade zinssensitive Wachstumswerte belastet. Umso gespannter und auch ängstlicher wartet der Markt auf den Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia am Mittwochabend. Denn die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz wurden zuletzt ohnehin immer stärker infrage gestellt. Zudem werfen US-Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag ihre Schatten voraus.

USA: - VERLUSTE - Zunehmende Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed haben die US-Börsen zum Wochenauftakt belastet. Der Dow Jones Industrial verlor am Montag 1,18 Prozent auf 46.590,24 Punkte und fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit vier Wochen. "Nach der Leitzinssenkung im Oktober (...) äußerten sich einige Fed-Vertreter zurückhaltend hinsichtlich weiterer Lockerungen", schrieben die Experten der Deutschen Bank. Damit hätten zuletzt auch die Zinssenkungserwartungen der Finanzmarktakteure deutlich abgenommen. Die Marktteilnehmer hielten sich wohl auch vor den in den kommenden Tagen anstehenden Konjunkturdaten und der Quartalsbilanz des Chip-Schwergewichts NVIDIA zurück. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,92 Prozent auf 6.672,41 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,83 Prozent auf 24.799,92 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asien haben am Dienstag im Sog einer sehr schwachen Wall Street nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 knickte im späten Handel um rund drei Prozent ein. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um fast zwei Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,7 Prozent nachgab.

DAX 23590,52 -1,20%

XDAX 23468,72 -1,52%

EuroSTOXX 50 5640,94 -0,93%

Stoxx50 4787,44 -0,39%

DJIA 46590,24 -1,18%

S&P 500 6672,41 -0,92%

NASDAQ 100 24799,92 -0,83%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,77 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1595 0,06%

USD/Yen 155,12 -0,07%

Euro/Yen 179,86 -0,01%

BITCOIN:

Bitcoin 89.992 -2,29%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 63,77 -0,43 USD

WTI 59,48 -0,43 USD

