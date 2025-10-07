Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 65,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 1,1 Prozent auf 65,40 EUR. Bei 65,50 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 663 Stück.

Bei einem Wert von 73,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2025). 11,77 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Abschläge von 35,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 779,99 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

