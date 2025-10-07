DAX24.337 -0,2%Est505.617 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,61 +0,1%Gold3.951 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Top News
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Kursentwicklung im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Vormittag zu

07.10.25 09:26 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Vormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 65,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
51,00 EUR -1,80 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 65,30 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,30 EUR zu. Bei 65,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 445 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,94 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 35,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen