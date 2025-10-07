Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 65,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 65,30 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,30 EUR zu. Bei 65,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 445 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,94 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 35,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

