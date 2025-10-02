Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 65,20 EUR.

Um 11:38 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 65,20 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 65,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.848 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 12,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 54,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 779,99 Mio. EUR gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

