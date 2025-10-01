Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk stabilisiert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 63,00 EUR bewegte sich die Drägerwerk-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,00 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,70 EUR an. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 63,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84 Drägerwerk-Aktien.

Am 10.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,03 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 49,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Am 29.07.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor einem Jahr verdient