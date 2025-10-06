Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk steigt am Montagvormittag

Drägerwerk im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 65,80 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 65,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,20 EUR. Zuletzt wechselten 270 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 11,09 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,87 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 784,67 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 779,99 Mio. EUR.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

