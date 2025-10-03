Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Drägerwerk

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 64,90 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 64,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 64,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.970 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,63 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 34,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 779,99 Mio. EUR gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

