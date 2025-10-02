DAX24.392 +1,2%Est505.642 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.776 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.834 -0,8%
Blick auf Aktienkurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Nachmittag fester

02.10.25 16:10 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 65,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
51,60 EUR 0,20 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 65,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 65,90 EUR. Bei 65,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.274 Drägerwerk-Aktien.

Bei 73,10 EUR markierte der Titel am 10.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 35,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 779,99 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

