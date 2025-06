Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 71,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:48 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 71,80 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 72,10 EUR zu. Bei 71,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5.724 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Bei 72,10 EUR markierte der Titel am 09.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,42 Prozent. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 70,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,00 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 730,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 735,82 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Drägerwerk am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht