Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 67,60 EUR zu.

Um 15:48 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 67,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 68,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.947 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 7,52 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 60,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 779,99 Mio. EUR, gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

