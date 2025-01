Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 48,10 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 48,10 EUR ab. Bei 48,10 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 48,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 400 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,72 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 13,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,59 EUR je Drägerwerk-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,33 EUR an.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2024 wird am 03.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,25 EUR im Jahr 2024 aus.

