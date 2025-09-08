Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Nachmittag ausgebremst

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 66,40 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 66,40 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,30 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.871 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR. 10,09 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,45 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 779,99 Mio. EUR – eine Minderung von 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 784,67 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

