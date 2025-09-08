DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.822 ±-0,0%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,24 +0,5%Gold3.681 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs? Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Drägerwerk im Blick

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Nachmittag ausgebremst

15.09.25 16:13 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 66,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
55,40 EUR -1,00 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 66,40 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,30 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.871 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR. 10,09 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,45 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 779,99 Mio. EUR – eine Minderung von 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 784,67 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen