Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 76,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,9 Prozent auf 76,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 77,40 EUR. Mit einem Wert von 75,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.569 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 0,65 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 42,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 45,12 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,03 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie sehr stark: Optimismus für 2025

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingebracht