Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 74,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 74,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 73,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.110 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,70 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 2,25 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Abschläge von 42,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 779,99 Mio. EUR, gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

