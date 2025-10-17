Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 74,00 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 74,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 73,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.707 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 75,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 2,30 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 75,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR im Vergleich zu 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,95 EUR im Jahr 2025 aus.

