Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 75,80 EUR.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 75,80 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 75,90 EUR zu. Bei 73,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 18.304 Aktien.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,13 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 79,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 779,99 Mio. EUR gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

