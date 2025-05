Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 64,40 EUR zu.

Um 09:00 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 64,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 64,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 410 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.04.2025 markierte das Papier bei 69,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 730,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: Über diese Dividende können sich Drägerwerk-Aktionäre freuen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 5 Jahren verloren