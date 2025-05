Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 65,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 65,30 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,30 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,10 EUR. Bisher wurden heute 132 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 35,38 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,00 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 730,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,71 EUR im Jahr 2025 aus.

