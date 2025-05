Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag nordwärts

Drägerwerk im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 66,90 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 11:37 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 66,90 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,30 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.561 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 01.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 3,74 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,92 Prozent.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 30.04.2025. Umsatzseitig standen 730,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,71 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: Über diese Dividende können sich Drägerwerk-Aktionäre freuen