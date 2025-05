Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,1 Prozent auf 67,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 67,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,80 EUR. Bisher wurden heute 2.276 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 01.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,58 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 59,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 76,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 30.04.2025. Umsatzseitig standen 730,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,71 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

