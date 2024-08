Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 45,65 EUR nach.

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 45,65 EUR. Bei 45,65 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 21 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 9,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 58,67 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 784,67 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Gewinne in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus