Deutsche Bank-Aktie unentschlossen: Bericht über Geldwäscheverdacht bei Deutscher Bank in den USA

Heute im Fokus

DAX vor US-Arbeitsmarktbericht fester -- Deutscher Bank droht Ärger in den USA -- Kone-Chef wirbt um thyssenkrupps Aufzugssparte -- adidas, PUMA, Immoaktien, Siemens-Anleihen im Fokus

E.ON-Chef deutet Spanne für innogy-Squeeze-out an. GM setzt von 2021 an stärker auf Google-Dienste. DIW-Chef: No-Deal-Brexit wäre besser als Verschiebung. Deutsche-Post-Tochter Streetscooter will mit E-Laster in chinesischen Markt. Axel Springer äußert sich zurückhaltend zu Bericht über Jobabbau.