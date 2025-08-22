Duopharma Biotech Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Duopharma Biotech Bhd Registered veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Duopharma Biotech Bhd Registered hat ein EPS von 0,02 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 221,8 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 218,3 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net