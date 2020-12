Apple-Aktie vorbörslich im Plus: Apple will anscheinend selbstfahrendes Auto 2024 auf den Markt bringen

Die Agentur Reuters berichtet unter Berufung auf informierte Personen, dass der iPhone-Hersteller bei dem Fahrzeug einen Durchbruch bei der Akku-Technik anstrebt. Die 2014 begonnene Entwicklung des eigenen Autos im Rahmen des sogenannten Project Titan sei entsprechend weit fortgeschritten. Die neuen Akkus sollen deutlich niedrigere Kosten bei einer größeren Reichweite haben.

Der US-Konzern lehnte laut Reuters eine Stellungnahme ab.

Unklar sei, welches Unternehmen für die Montage des Fahrzeugs zuständig sein werde. Apple könnte an dieser Stelle mit einem anderen Partner zusammenarbeiten, so Reuters unter Berufung auf Kreise. Am Ende könnte sich der US-Konzern bei dem autonomen Wagen auch ganz auf das Fahrsystem konzentrieren, das dann in Autos eines traditionellen Herstellers eingebaut werden würde.

Am Markt kommen die Gerüchte gut an: Die an der NASDAQ gelistete Apple-Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel zeitweise 2,52 Prozent auf 131,46 US-Dollar.

