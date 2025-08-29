DAX23.623 +0,6%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Aktie im Blick

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Mittwochvormittag fester

03.09.25 09:24 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 52,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
51,95 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 52,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,60 EUR. Bei 52,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.055 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 55,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,56 EUR fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 35,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

mehr Analysen