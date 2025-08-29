DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 52,45 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 52,45 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 52,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,20 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.371 Stück gehandelt.
Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 5,53 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 36,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,37 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen