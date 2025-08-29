DAX23.587 -0,8%ESt505.316 -0,6%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.307 -0,7%Nas21.624 -0,4%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
Aktienkurs im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

05.09.25 16:10 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 52,45 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 52,45 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 52,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,20 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.371 Stück gehandelt.

Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 5,53 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 36,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,37 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

