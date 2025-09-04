DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH steigt am Freitagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 53,15 EUR.
Das Papier von DWS Group GmbH legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 53,15 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 53,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 53,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 590 Stück.
Am 07.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 4,14 Prozent zulegen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 36,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,79 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
