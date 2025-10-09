DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 55,00 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 55,00 EUR. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.951 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,75 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,36 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,87 EUR an.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht