DWS Group Aktie
Marktkap. 10,71 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Quartalszahlen von 57,50 auf 57,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld etwas höher erwarteter Nettozuflüsse im laufenden Jahr habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 marginal hochgeschraubt, schrieb Angeliki Bairaktari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Schätzung für den Vorsteuergewinn der Fondsgesellschaft im dritten Jahresviertel liege 4 Prozent unter dem Vorquartal, aber 12 Prozent über dem Vorjahreswert./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Overweight
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,25 €
|Abst. Kursziel*:
6,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,62%
|
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
