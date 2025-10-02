DAX 24.389 +0,0%ESt50 5.614 -0,3%MSCI World 4.327 -0,6%Top 10 Crypto 16,62 -4,5%Nas 22.766 -0,8%Bitcoin 104.140 -2,3%Euro 1,1675 -0,3%Öl 65,29 -0,4%Gold 3.975 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
55,15 EUR +0,85 EUR +1,57 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,71 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

JP Morgan Chase & Co.

DWS Group GmbHCo Overweight

12:21 Uhr
DWS Group GmbHCo Overweight
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,15 EUR 0,85 EUR 1,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Quartalszahlen von 57,50 auf 57,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld etwas höher erwarteter Nettozuflüsse im laufenden Jahr habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 marginal hochgeschraubt, schrieb Angeliki Bairaktari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Schätzung für den Vorsteuergewinn der Fondsgesellschaft im dritten Jahresviertel liege 4 Prozent unter dem Vorquartal, aber 12 Prozent über dem Vorjahreswert./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Overweight

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
54,25 €		 Abst. Kursziel*:
6,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,62%
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

12:21 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 DWS Group Neutral UBS AG
28.07.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.07.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
24.07.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

finanzen.net Infrastrukturabkommen Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX letztendlich schwächer
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Nachmittag gestärkt
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt zurück
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Dienstagmittag zu
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
EQS Group EQS-News: DWS with Record Profit in H1, on Track to Reach EPS Target for 2025
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Will Unisys' DWS Bookings be Able to Offset Discretionary Weakness?
Cointelegraph Euro stablecoin by DWS and Deutsche Bank gets regulatory approval
Financial Times DWS chief urges Europe to accept more Chinese and Gulf investment
Financial Times DWS chief urges Europe to accept more Chinese and Gulf investment
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen