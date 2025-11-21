DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH fällt am Vormittag

So bewegt sich DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 51,00 EUR nach.

Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 51,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 50,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.680 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 9,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,59 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,63 EUR.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient