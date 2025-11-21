DAX23.076 -0,9%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
So bewegt sich DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH fällt am Vormittag

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 51,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
50,80 EUR -0,50 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 51,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 50,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.680 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 9,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,59 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,63 EUR.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

