DWS Group Aktie
Marktkap. 10,42 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank und Konkurrent Amundi hätten im September die höchsten Mittelzuflüsse für passive Produkte innerhalb der europäischen Branche verzeichnet, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DWS Group Hold
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,05 €
|Abst. Kursziel*:
-2,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,32%
|
Analyst Name:
Laura Gris Trillo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
