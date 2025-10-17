DAX 24.105 +1,2%ESt50 5.644 +0,7%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,13 +1,8%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.086 +2,0%Euro 1,1665 +0,0%Öl 61,05 -0,5%Gold 4.262 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Beyond Meat A2N7XQ Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
52,75 EUR +0,10 EUR +0,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,42 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

Jefferies & Company Inc.

DWS Group GmbHCo Hold

11:31 Uhr
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,75 EUR 0,10 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank und Konkurrent Amundi hätten im September die höchsten Mittelzuflüsse für passive Produkte innerhalb der europäischen Branche verzeichnet, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Hold

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,05 €		 Abst. Kursziel*:
-2,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
52,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,32%
Analyst Name:
Laura Gris Trillo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

11:31 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 DWS Group Neutral UBS AG
28.07.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.07.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag tiefer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag tiefrot
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verbilligt sich am Freitagvormittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Zacks Is DWS Emerging Markets Equity Instl (SEKIX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
EQS Group EQS-News: DWS with Record Profit in H1, on Track to Reach EPS Target for 2025
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Will Unisys' DWS Bookings be Able to Offset Discretionary Weakness?
Cointelegraph Euro stablecoin by DWS and Deutsche Bank gets regulatory approval
Financial Times DWS chief urges Europe to accept more Chinese and Gulf investment
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen