DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

20.11.25 09:23 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 52,80 EUR.

DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,20 EUR 0,45 EUR 0,87%
Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 52,80 EUR. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,80 EUR zu. Mit einem Wert von 52,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 4.370 Stück.

Bei 56,65 EUR markierte der Titel am 03.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,63 EUR.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

