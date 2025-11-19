DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 51,30 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,30 EUR zu. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 51,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.750 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 10,43 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 30,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,88 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,63 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

