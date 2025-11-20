DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

DWS Group GmbH im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 52,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 52,30 EUR zu. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,85 EUR an. Bei 52,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 26.437 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,65 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 7,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,63 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient