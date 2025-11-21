DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Mittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 51,10 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 1,3 Prozent auf 51,10 EUR ab. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,65 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.749 DWS Group GmbH-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 10,86 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 54,63 EUR angegeben.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,53 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

Redaktion finanzen.net

