DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 51,25 EUR.

Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 51,25 EUR. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 50,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.607 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 30,93 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,88 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,63 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient