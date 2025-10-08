DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel kam die DWS Group GmbH-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 55,45 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 11:42 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 55,45 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,75 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,30 EUR. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.608 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 56,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

