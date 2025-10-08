DAX24.526 +0,6%Est505.629 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,07 +0,5%Gold4.034 +1,3%
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit stabiler Tendenz

08.10.25 12:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel kam die DWS Group GmbH-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 55,45 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich um 11:42 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 55,45 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,75 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 55,30 EUR. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.608 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 56,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Nach Kurssprung: Diese ETFs setzen besonders stark auf die Oracle-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
