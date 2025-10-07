DAX24.402 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,32 -0,3%Gold3.958 -0,1%
So bewegt sich DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Dienstagmittag zu

07.10.25 12:06 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Dienstagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 54,90 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,00 EUR 0,95 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 54,90 EUR. Bei 54,90 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,25 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.206 Stück gehandelt.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 35,52 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,81 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

