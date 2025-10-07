DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Dienstagmittag zu

So bewegt sich DWS Group GmbH

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 54,90 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 54,90 EUR. Bei 54,90 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,25 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.206 Stück gehandelt.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 35,52 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,81 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen