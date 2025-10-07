DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 55,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 55,20 EUR. Bei 55,60 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.239 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Bei 55,60 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 0,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,87 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,81 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,40 EUR fest.
