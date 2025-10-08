DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 55,55 EUR.
Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 55,55 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 55,55 EUR. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.401 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,36 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,27 Prozent.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
