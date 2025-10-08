DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 55,00 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:45 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 55,00 EUR. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,90 EUR nach. Bei 55,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 46.480 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 35,64 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,87 EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

