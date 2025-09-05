DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag im Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,00 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von DWS Group GmbH legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 51,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.441 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,35 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 6,44 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,12 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 52,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
