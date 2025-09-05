DAX23.768 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag im Aufwind

10.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 51,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 51,90 EUR. Bei 51,95 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 51,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.303 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,65 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 34,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 34,26 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

