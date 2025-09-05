DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 51,90 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 51,90 EUR. Bei 51,95 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 51,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.303 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,65 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 34,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 34,26 Prozent wieder erreichen.
Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen