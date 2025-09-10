DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von DWS Group GmbH hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DWS Group GmbH-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 51,75 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die DWS Group GmbH-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 51,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,15 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,70 EUR nach. Bei 51,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 5.384 Stück.

Am 07.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 34,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,87 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 51,83 EUR angegeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen