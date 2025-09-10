DAX23.686 +0,2%ESt505.385 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.617 -0,7%
Kursverlauf

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit stabiler Tendenz

11.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von DWS Group GmbH hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DWS Group GmbH-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 51,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
51,55 EUR -0,30 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die DWS Group GmbH-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 51,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,15 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,70 EUR nach. Bei 51,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 5.384 Stück.

Am 07.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 34,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,87 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 51,83 EUR angegeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

