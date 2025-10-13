DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 55,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,1 Prozent auf 55,95 EUR. Bei 56,15 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,55 EUR. Bisher wurden heute 19.144 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 56,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 0,71 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 36,73 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,87 EUR an.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

